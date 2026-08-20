Cosenza, l'ultimo gesto d'amore: come li hanno trovati sull'aereo schiantato

Sono stati ritrovati abbracciati nell’abitacolo dell’ultraleggero. Carlo Arnulfo, avvocato romano di 64 anni, e Angela Buccico, avvocata materana di 55, le due vittime dello schianto sui monti di Fuscaldo, nell’alto Tirreno cosentino, giacevano l’uno nelle braccia dell’altra. Il ritrovamento è avvenuto al termine di tre giorni di ricerche sempre più disperate, quando le speranze di trovarli in vita si erano ormai quasi spente.L’ultraleggero risultava disperso dalla mattina di domenica 16 agosto.

Per tre giorni le squadre di soccorso lo avevano cercato via mare, via terra e dal cielo senza esito. La svolta è arrivata grazie alla testimonianza di una donna che aveva visto il velivolo passare a bassa quota vicino alla sua casa. Sulla base di quell’indicazione, un elicottero dell’Aeronautica militare con a bordo tecnici del Soccorso alpino e speleologico calabrese ha individuato prima un frammento bianco luccicante tra la vegetazione, poi pezzi più grandi del mezzo. Calatisi con il verricello da 45 metri, i soccorritori hanno seguito la scia dei detriti fino al punto dell’impatto, in località Laghicello, nei pressi di un piccolo invaso naturale nel territorio di Fuscaldo.

L’ultraleggero è stato trovato quasi completamente carbonizzato, segno che aveva preso fuoco al momento dello schianto, con i resti sparsi in una vasta area di boscaglia impervia. All’interno dell’abitacolo, Arnulfo e Buccico erano ancora abbracciati. Le squadre di terra del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri forestali e della Guardia di finanza hanno messo in sicurezza l’area e recuperato le salme, affidate poi all’équipe di medicina legale di Catanzaro per l’autopsia disposta dalla Procura.

Sulle cause dello schianto indaga la Procura di Paola. Il procuratore Domenico Fiordalisi ha effettuato un sopralluogo e disposto l’interdizione di una vasta zona. Determinanti saranno l’analisi della scatola nera e gli accertamenti tecnici sul velivolo, partito dal campo di volo di Capo d’Orlando e diretto all’aviosuperficie di Sibari.