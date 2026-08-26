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Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

mercoledì 26 agosto 2026
Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

2' di lettura

Un grave incidente si è verificato nel parco naturale dell’Alta Valle di Antrona, nel Verbano Cusio Ossola. Un autogiro biposto, un particolare velivolo a metà tra elicottero e aereo, ha urtato i cavi della funivia che collega il lago di Camposecco alla diga di Campliccioli. Il mezzo, che volava a bassa quota, ha colpito i cavi con l’elica, ha preso fuoco ed è precipitato ai piedi della diga, a circa 1.350 metri di altitudine.

A bordo si trovavano il pilota e proprietario del velivolo, Alessandro Muscinelli, 62 anni, e la cognata Antonella Pagliarani, 63 anni. Entrambi sono morti sul colpo. I due erano partiti dall’aviosuperficie di Megolo, a Pieve Vergonte, per sorvolare la zona montuosa. Al momento dell’incidente, avvenuto intorno alle 11, diversi escursionisti hanno assistito alla tragedia, tra cui Roberto, fratello e marito delle vittime.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente con elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri, Guardia di finanza e soccorritori del Sagf, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il velivolo avrebbe incontrato un banco di nuvole e il pilota avrebbe invertito la rotta a causa della scarsa visibilità, finendo contro i cavi. La Procura di Verbania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sarà necessario chiarire anche se il volo fosse autorizzato nell’area protetta.

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