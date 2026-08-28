La bimba morta di difterite: ecco il risultato dell'autopsia, cosa emerge

Si è conclusa all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo della bambina di quattro anni, morta il 20 agosto dopo aver contratto la difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era vaccinata contro la malattia.

Dai primi elementi acquisiti durante l’esame autoptico sarebbe stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero inoltre riscontrato che, durante il ricovero, la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a contribuire alla ricostruzione delle cause e delle circostanze che hanno portato al decesso.

Sul caso la Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda e verificare eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati figurano, con l’ipotesi di omicidio colposo, i genitori della bambina e otto medici dell’azienda ospedaliera Arnas Civico che hanno avuto modo di visitare la piccola tra il 13 e il 19 agosto.

L’iscrizione degli indagati, viene sottolineato, rappresenta un atto dovuto nell’ambito degli accertamenti della magistratura. La misura consente infatti agli interessati di nominare propri consulenti e di partecipare, attraverso i loro esperti, a un esame autoptico considerato un accertamento irripetibile.

L’inchiesta dovrà ora stabilire l’esatta evoluzione della malattia, le condizioni della bambina durante i giorni precedenti alla morte e l’eventuale correttezza delle cure ricevute. Gli esiti definitivi degli esami saranno determinanti per chiarire ogni aspetto della vicenda.