"La telefonata di Stasi al 118 è la sua prima bugia?": bomba a "Quarto grado"

La telefonata di Alberto Stasi al 118, effettuata dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione. A distanza di anni dal delitto di Garlasco, la chiamata viene nuovamente analizzata da Quarto Grado come uno degli elementi utili per ricostruire quei drammatici momenti.

È il 13 agosto 2007 quando Stasi, dopo aver trovato Chiara nella villetta di famiglia, contatta i soccorsi. Nella telefonata emergono la concitazione e la difficoltà di descrivere con precisione quanto appena scoperto. La sua voce e le parole pronunciate durante la chiamata sono state più volte sottoposte ad analisi nel corso degli anni, anche per cercare di comprendere il suo stato emotivo e la dinamica degli eventi.

Il servizio ripropone la registrazione e si concentra proprio sui dettagli della conversazione con l’operatore. L’obiettivo è capire se, attraverso il tono della voce, le pause e le risposte fornite, possano emergere elementi utili alla ricostruzione della mattina dell’omicidio. E di fatto c'è qualcosa che non torna. Stasi afferma negli interrogatori di aver chiamato il 118 subito dopo essere salito in macchina in via Pascoli. Per poi recarsi dai carabinieri. Ma a quanto pare, dalle analisi delle telefonate, si sentirebbe il suono di un citofono e di un cancello. Due elementi compatibili con l'arrivo alla stazione dei carabinieri ma che però non coincidono coi tempi indicati da Stasi. Per raggiungere la caserma ci vogliono, da casa Poggi, più di due minuti in macchina. Ma secondo la versione di Stasi basterebbero 8 secondi: impossibile. Un altro giallo nel giallo.