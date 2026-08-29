"Guida o ti ammazzo": pullman guasto? Autista preso a calci e pugni

Un autista della linea 2 del trasporto pubblico fiorentino è stato aggredito nel pomeriggio di giovedì 27 agosto, intorno alle 18, in piazza Dalmazia. Secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali, il conducente sarebbe stato colpito più volte al volto con dei pugni, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale.

L’uomo, come riporta il Tirreno, ha ricevuto alcuni punti di sutura e una prognosi di dieci giorni. Stando alla ricostruzione fornita da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri di Firenze, l’aggressione sarebbe scaturita dopo un’attesa legata a un guasto del mezzo. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino alle minacce e alla violenza fisica.

Prima di colpire l’autista, l’aggressore avrebbe rivolto nei suoi confronti anche una minaccia di morte, intimandogli di sedersi e riprendere la guida. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno identificato l’uomo, e un’ambulanza, che ha prestato i primi soccorsi al conducente.

L’episodio ha provocato la dura reazione delle organizzazioni sindacali, che hanno definito quanto accaduto "un episodio di una gravità inaudita". Per i rappresentanti dei lavoratori si tratta dell’ennesimo caso di violenza contro un dipendente del trasporto pubblico, un fenomeno che continua a destare preoccupazione.

I sindacati hanno inoltre sottolineato di aver finora evitato il ricorso allo sciopero, preferendo il dialogo con le istituzioni e puntando su un confronto ritenuto più responsabile. L’obiettivo, spiegano, resta quello di individuare soluzioni concrete per garantire maggiore sicurezza agli autisti e a tutti i lavoratori del settore.