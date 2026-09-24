"Lo stanno setacciando": ricina, colpo di scena sul marito. In queste ore...

Prosegue l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute dopo essere state avvelenate dalla ricina durante le vacanze di Natale. Ora l’attenzione della Procura di Larino si concentra sui dispositivi elettronici sequestrati agli appartenenti alla famiglia.

Dal 28 settembre gli specialisti informatici del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato analizzeranno un computer desktop Lenovo e dieci pen-drive sequestrati il 31 luglio nell’abitazione dei Di Vita, in via Risorgimento. Le operazioni, delegate dalla procuratrice Elvira Antonelli, prevedono la realizzazione di copie forensi inalterabili dei supporti e l’esame dei dati contenuti negli archivi.

L’obiettivo degli investigatori è individuare eventuali tracce digitali che possano contribuire a ricostruire l’origine dell’avvelenamento. In particolare, saranno ricercate eventuali navigazioni online legate alla ricina, comprese informazioni sulla sua preparazione o sull’acquisto delle sostanze necessarie. Sotto esame anche eventuali messaggi, appunti o elenchi relativi agli alimenti consumati nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.

Gli investigatori cercheranno inoltre di recuperare diari, registrazioni vocali, conversazioni sui social, chat ed e-mail, con l’obiettivo di ricostruire le relazioni e le abitudini delle due vittime, oltre alle loro condizioni di salute tra il 24 e il 28 dicembre. Essendo un accertamento tecnico irripetibile, familiari e sanitari indagati potranno assistere alle operazioni con i propri legali e nominare consulenti tecnici.