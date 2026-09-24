Malpensa cambia nome: dal 25 settembre sarà "Aeroporto Silvio Berlusconi". E la sinistra è in tilt

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si terrà domani alle 11 nell’area Arrivi del Terminal 1, alla presenza di numerose autorità istituzionali. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli, la presidente di Sea Michaela Castelli e rappresentanti della famiglia Berlusconi.

L’iniziativa, sostenuta politicamente da Salvini e promossa in Lombardia attraverso un ordine del giorno approvato nel 2023, ha suscitato fin dall’inizio un acceso dibattito. La proposta era stata avanzata pochi giorni dopo la morte dell’ex premier, avvenuta il 12 giugno 2023. Inizialmente si era parlato di Linate, mentre l’ex presidente lombardo Roberto Formigoni aveva indicato Malpensa come soluzione più adeguata.

Il centrosinistra e alcuni rappresentanti della società civile si erano opposti, ritenendo l’intitolazione divisiva e prematura. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva inoltre contestato le modalità della decisione, presentando ricorso al Tar insieme ai sindaci di alcuni comuni del Varesotto.

Nel 2024 Salvini firmò l’ordinanza per l’intitolazione. I ricorsi sono stati successivamente respinti dal Tar della Lombardia, che ha definito la decisione prevalentemente simbolica e onorifica, sottolineando il carattere nazionale e internazionale degli aeroporti. Da domani, come riporta ilGiornale, dunque, lo scalo assumerà ufficialmente il nome di Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi.