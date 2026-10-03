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Prima la scippa, poi la stupra: terrore a Gallarate, chi è la belva

sabato 3 ottobre 2026
Prima la scippa, poi la stupra: terrore a Gallarate, chi è la belva

1' di lettura

Una donna di 36 anni sarebbe stata rapinata e poi violentata a Gallarate, vicino alla stazione. Per i fatti, un 22enne è stato indagato a piede libero dai carabinieri per rapina aggravata e violenza sessuale. La vittima era in piazza Giovanni XXIII quando l’uomo le avrebbe sottratto il telefono. Per riaverlo, la donna lo avrebbe seguito in monopattino verso la stazione. In via Curioni, rimasti soli, sarebbe avvenuta la violenza. Un passante ha chiamato il 112 e la 36enne è stata portata al pronto soccorso di Gallarate da cui è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Il 22 è stato rintracciato poche ore dopo nella sua abitazione.

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