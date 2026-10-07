La sinistra si schianta, chi odia Sinner e la "grazia" di Report: tre notizie su Libero di oggi

Buongiorno, ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi. Qui il link per acquistare una copia digitale del quotidiano ---> https://digital.liberoquotidiano.it/?purchase=

- È ufficiale, si vanno a schiantare: gelo sulle primarie tra la Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo...

- Dal 7 ottobre un filo ci separa dalla barbarie

- Infortunata nel rogo di Crans. E lady Moretti chiede i danni

- La mail spedita a Lavitola e l'azienda graziata da Report

- Cronisti a lezione di antisemitismo

- Abusivi e mutui: i deliri sulla casa dei progressisti

- "Francia nel caos. E la sinistra sta coi violenti"

- Sinner si ferma. Ora cosa faranno i suoi odiatori?

- E Vannacci attacca Cerno

- "Libera": Una casa da Nobel