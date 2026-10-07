La sinistra si schianta, chi odia Sinner e la "grazia" di Report: tre notizie su Libero di oggi

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- È ufficiale, si vanno a schiantare: gelo sulle primarie tra la Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo...
- Dal 7 ottobre un filo ci separa dalla barbarie
- Infortunata nel rogo di Crans. E lady Moretti chiede i danni
- La mail spedita a Lavitola e l'azienda graziata da Report
- Cronisti a lezione di antisemitismo
- Abusivi e mutui: i deliri sulla casa dei progressisti
- "Francia nel caos. E la sinistra sta coi violenti"
- Sinner si ferma. Ora cosa faranno i suoi odiatori?
- E Vannacci attacca Cerno
- "Libera": Una casa da Nobel