Conto mostruoso al sushi: fuga a gambe levate, chi sono i furbetti

Hanno mangiato, bevuto e ordinato numerosi cocktail, due bottiglie di vino, un Prosecco e una bottiglia di Champagne. Poi, al momento di pagare, sono usciti dal locale con la scusa di fumare e si sono dati alla fuga. È quanto accaduto al Royal Sushi di via Filzi, nel quartiere Shangai di Livorno, dove cinque ragazzi hanno lasciato un conto da 333,50 euro.

Il gruppo,descritto dai responsabili del locale come composto da giovani appena maggiorenni, come riporta ilTirreno, era arrivato intorno alle 19, prima dell'apertura. Dopo aver chiesto di utilizzare il bagno, i ragazzi si sono accomodati e hanno scelto la formula all you can eat, che nel fine settimana costa 29,90 euro a persona.

Alla cena hanno però aggiunto numerose bevande e altre consumazioni. Tra gli ordini figurano diversi cocktail, tra cui Cuba Libre, Margarita, Moscow Mule, Paloma e Tequila Sunrise, oltre a due calici di Valpolicella. Sul tavolo sono state aperte anche una bottiglia di Prosecco superiore Valdobbiadene da 20 euro e una di Champagne da 45 euro. Secondo la responsabile, alcune bottiglie sarebbero state lasciate a metà.

Il conto, emesso alle 22.04, ammontava complessivamente a 333,50 euro. Quando è arrivato il momento di saldarlo, i cinque sono usciti insieme e sono scappati. Nel locale sono presenti telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso chiaramente i volti dei giovani. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Livorno. La responsabile del ristorante presenterà denuncia per consentire l'identificazione dei responsabili.