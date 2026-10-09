Gli insulti sconcertanti a Meloni e Lepore: cosa sta succedendo a Bologna

Sono state rimosse nella mattinata del 9 ottobre le scritte offensive e inneggianti all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, comparse il giorno precedente su un muro di vicolo Monticelli, nel centro di Bologna, vicino a piazza San Giovanni in Monte. Tra le frasi cancellate figuravano minacce rivolte al sindaco Matteo Lepore e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, simboli anarchici e messaggi che esaltavano l’attacco di Hamas contro Israele, durante il quale furono uccisi 344 civili al festival musicale Supernova e in altre località vicine alla Striscia di Gaza. Sul muro era presente anche la scritta "spara e centra il rabbino".

L’episodio si inserisce in un clima di tensione a pochi giorni dal secondo anniversario del massacro, commemorato dalla comunità ebraica bolognese. Nelle stesse giornate si è svolto anche un evento non autorizzato all’interno dell’università, organizzato da giovani palestinesi, durante il quale l’attacco del 7 ottobre è stato accostato alla Resistenza italiana contro il nazifascismo, con un riferimento all’attentato partigiano di via Rasella del 1944.

Una ricostruzione che ha suscitato la dura reazione del sindaco Lepore, che ha definito tale paragone "orripilante", invitando i partecipanti alle manifestazioni a riflettere sul valore della vita umana e sulle conseguenze delle proprie dichiarazioni.

Intanto, per il 10 ottobre sono previste nuove mobilitazioni contro l’occupazione israeliana e in solidarietà con la popolazione palestinese, alla luce delle migliaia di vittime registrate nella Striscia di Gaza. Iniziative sono annunciate a Ferrara e Reggio Emilia, mentre a Bologna è previsto un corteo nel centro cittadino.