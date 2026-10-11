Ecco il video che indigna Milano. Sardone: "Ma per il Pd è integrazione"

Ancora una rissa, ancora violenza per strada a Milano. A segnalarlo con un video è l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone. Nel post pubblicato sui social, la Sardone commenta così le immagini choc: "Ennesima rissa nel quartiere Adriano a Milano (la zona in cui vivo). Sono diverse sere che i maranza fanno casino bevendo alcolici, delinquendo e minacciando i cittadini: ieri sera rissa con i bastoni. La mattina molto spesso si trovano bottiglie rotte e immondizia ovunque. Ecco le periferie della sinistra al caviale, appena esci dal centro questa è la quotidianità. Eppure per il Pd questa è integrazione positiva...".

Ma non c'è solo Milano. Tre persone sono state denunciate dalla polizia locale di Voghera per rissa e detenzione di strumenti atti a offendere, in relazione a uno scontro avvenuto la sera del 1° ottobre in piazza San Bovo, all'incrocio con via Emilia. L'episodio si è verificato intorno alle 20.30 e ha coinvolto più persone. Durante la colluttazione, un ragazzo ha avuto la peggio. Non è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. La vicenda aveva attirato l'attenzione anche sui social network, dove alcuni residenti avevano pubblicato video della scena ripresi dai balconi. Insomma, le risse tra bande di extracomunitari sta diventando un problema sul fronte della sicurezza.