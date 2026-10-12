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Papa, un giorno da Leone. La sinistra e il Quirinale, Reggio pro-Pal: tre notizie su Libero di oggi

lunedì 12 ottobre 2026
Papa, un giorno da Leone. La sinistra e il Quirinale, Reggio pro-Pal: tre notizie su Libero di oggi

1' di lettura

Buongiorno, ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi. Qui il link per acquistare una copia digitale del quotidiano ---> https://digital.liberoquotidiano.it/?purchase= 

- Un giorno da Leone: il coraggio del Papa, che annuncia il tumore al polmone. "Mi opero", una scelta nel solco di Wojtyla. 
- La sinistra sta insieme solo per il Quirinale. 
- E subito Casini si candida. 
- Reggio Emilia caccia i professori ebrei. 
- Garlasco, chi sono i "signor Sì" del cerchio magico di Garofano. 
- Lettera di Roggero dal carcere: "Entrare a 72 anni è devastante". 
- Kimi a un Gran premio dal titolo. 
- Il Como ferma Gasp: Lazio e Inter in testa, male Juve e Milan. 
- Trump impone lo stop agli attacchi in Ucraina. Zelensky: non ne so nulla. 
- Ilaria attacca i collaboratori licenziati ingiustamente: "Volevano distruggermi". 
- Sopravvissuta all'iniezione: chi è l'assassina americana che non riesce a morire.

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Lezione al mondo Un giorno da Leone nel solco di Wojtyla

Lettera dalla cella Mario Roggero, il dramma dal carcere: "Devastante entrare a 72 anni"

Nella Reggio del Pd Reggio Emilia, il diktat ai docenti ebrei: "Condannate Netanyahu"

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