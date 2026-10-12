Papa, un giorno da Leone. La sinistra e il Quirinale, Reggio pro-Pal: tre notizie su Libero di oggi

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- Un giorno da Leone: il coraggio del Papa, che annuncia il tumore al polmone. "Mi opero", una scelta nel solco di Wojtyla.

- La sinistra sta insieme solo per il Quirinale.

- E subito Casini si candida.

- Reggio Emilia caccia i professori ebrei.

- Garlasco, chi sono i "signor Sì" del cerchio magico di Garofano.

- Lettera di Roggero dal carcere: "Entrare a 72 anni è devastante".

- Kimi a un Gran premio dal titolo.

- Il Como ferma Gasp: Lazio e Inter in testa, male Juve e Milan.

- Trump impone lo stop agli attacchi in Ucraina. Zelensky: non ne so nulla.

- Ilaria attacca i collaboratori licenziati ingiustamente: "Volevano distruggermi".

- Sopravvissuta all'iniezione: chi è l'assassina americana che non riesce a morire.