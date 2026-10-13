Il Papa è in sala operatoria: in corso l'intervento ai polmoni

Papa Leone XIV è stato ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato all’asportazione di un nodulo polmonare. L’operazione, affidata all’équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, risultava ancora in corso intorno alle 18, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa. In serata sono attesi aggiornamenti dal Vaticano sull’esito dell’intervento.

Il Pontefice è arrivato in ospedale alle 13.08, accolto da pazienti e curiosi presenti nella struttura. Accompagnato dai suoi due segretari, ha salutato la folla con un gesto prima di entrare nel nosocomio. Ad accoglierlo anche Daniele Franco, presidente del consiglio di amministrazione del Policlinico.

La decisione di sottoporsi all’intervento era stata annunciata dallo stesso Leone XIV durante l’Angelus dell’11 ottobre in piazza San Pietro. «Di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato», aveva spiegato, aggiungendo che i sanitari ritenevano opportuno intervenire chirurgicamente. Il Papa aveva quindi ringraziato i fedeli, affidandosi alle loro preghiere.

Nel frattempo, la Chiesa di Roma ha organizzato un momento di preghiera per manifestare vicinanza al Pontefice. Alle 18, il cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ha presieduto la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli. Anche la rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, ha espresso affetto e solidarietà, assicurando preghiere e richiamando il valore del magistero pontificio, incentrato sulla dignità umana, sul dialogo e sulla pace.