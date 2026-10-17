Torino, basta violenza antagonista: lo Stato non può arretrare

Askatasuna e le frange anarchiche e antagoniste: manifestare è un diritto, aggredire chi serve lo Stato è una vergogna. Servono legalità, fermezza e conseguenze concrete.

Ci sono momenti in cui non bastano più le dichiarazioni di circostanza. Ci sono episodi davanti ai quali uno Stato democratico deve trovare la forza di parlare con chiarezza, senza ambiguità e senza giustificazioni ideologiche. Aggredire le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, devastare le città, incendiare mezzi e trasformare una manifestazione in un teatro di violenza non è dissenso: è una grave ferita alla convivenza civile e alla democrazia.

È una na vergogna che va condannata senza timore.

Il diritto di manifestare è sacrosanto. È garantito dalla Costituzione e deve essere tutelato sempre, anche quando le idee espresse sono lontane dalle nostre. Ma questo diritto non può diventare uno scudo dietro il quale nascondere chi lancia pietre, incendia beni pubblici, distrugge attività commerciali o si accanisce contro un agente in divisa. La libertà di protesta non autorizza la violenza. Non la giustifica. Non la rende meno grave.

Askatasuna e l’antagonismo violento di questa gente è una questione che non può essere più ignorata.

Da troppo tempo Torino è teatro di episodi che chiamano in causa frange dell’antagonismo radicale e dell’area anarchica. Il nome di Askatasuna ricorre nelle cronache giudiziarie e nelle indagini relative a diverse manifestazioni. Non si tratta di una polemica astratta: gli scontri del 31 gennaio 2026, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale, hanno avuto conseguenze gravissime.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Torino, in quell’occasione sono rimasti feriti 103 appartenenti alle forze dell’ordine; un mezzo della Polizia è stato incendiato e un agente è stato aggredito a calci e colpi e preso a martellate. Nell’ottobre successivo sono state eseguite 14 perquisizioni e la Procura ha richiesto 19 misure cautelari per diversi reati contestati in relazione a quei fatti. Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità individuali, ma la gravità degli episodi descritti dalle autorità non può essere minimizzata.

È inaccettabile che gruppi violenti possano continuare a trasformare le piazze in luoghi di scontro, devastazione e intimidazione. È inaccettabile che chi indossa una divisa venga trattato come un nemico da abbattere. Ed è altrettanto inaccettabile che, ogni volta che si verificano aggressioni, si tenti di confondere deliberatamente la violenza con il legittimo esercizio del dissenso.

Un centro sociale non può diventare una zona franca rispetto alla legge. Se singoli militanti o gruppi riconducibili a un ambiente politico commettono reati, devono essere identificati e chiamati a risponderne. Se emergono responsabilità organizzative, queste devono essere accertate e perseguite. Nessuna appartenenza politica, nessuna parola d’ordine e nessuna presunta causa rivoluzionaria possono garantire impunità.

Non si tratta di condannare indiscriminatamente chiunque abbia frequentato un centro sociale. Si tratta di pretendere che chi aggredisce, devasta e minaccia risponda delle proprie azioni. La responsabilità è personale, ma la ripetizione di episodi violenti impone alle istituzioni di non abbassare la guardia e di intervenire con tutti gli strumenti consentiti dalla legge.

Ora più che mai ci vuole il pugno fermo dello Stato.

Su questo punto bisogna essere inflessibili: chi commette reati deve essere individuato, processato in tempi ragionevoli e, se riconosciuto colpevole, sanzionato in modo proporzionato alla gravità dei fatti. Chi aggredisce un pubblico ufficiale, chi usa armi improprie, chi incendia mezzi o distrugge beni deve sapere che non potrà contare sulla tolleranza né sulla copertura di ambienti ideologici compiacenti.

Serve un’azione investigativa rigorosa, un coordinamento efficace tra le istituzioni, una risposta giudiziaria tempestiva e l’applicazione delle misure previste dalla legge. Serve proteggere chi manifesta pacificamente e isolare chi cerca lo scontro. Serve soprattutto smettere di trattare la violenza politica come se fosse un inevitabile effetto collaterale della protesta.

Il vero pugno di ferro democratico è questo: certezza della legge, tutela delle vittime, responsabilità individuali accertate e nessuna impunità. Non vendetta, non giustizia sommaria, ma uno Stato che non si lascia intimidire.

La mia vicinanza va sempre alle forze dell’ordine e ai prefetti.

Voglio rivolgere un pensiero sincero e un ringraziamento profondo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di tutte le forze impegnate nella sicurezza pubblica.

A loro viene chiesto ogni giorno di mantenere la calma anche quando sono insultati, minacciati o aggrediti. Devono proteggere i cittadini, garantire il diritto di manifestare, contenere situazioni difficili e prendere decisioni in pochi istanti, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Dietro ogni uniforme c’è una persona, una famiglia, qualcuno che aspetta a casa il suo ritorno.

A chi viene mandato in strada per garantire l’ordine pubblico va riconosciuto rispetto, sostegno concreto e piena tutela. Non può essere lasciato solo davanti alla violenza, né diventare il bersaglio di campagne di discredito solo perché svolge il proprio dovere.

Un ringraziamento altrettanto sentito va ai prefetti e a tutto il personale delle prefetture, che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale di coordinamento, prevenzione e tutela della sicurezza e della coesione civile. È un impegno spesso lontano dai riflettori, ma essenziale per garantire il funzionamento delle istituzioni sul territorio, soprattutto nei momenti di maggiore tensione.

A tutti loro va la mia solidarietà, senza riserve, insieme all’auspicio che possano operare con mezzi adeguati, protezioni efficaci e il sostegno convinto delle istituzioni e dei cittadini.

La democrazia non deve avere paura dei violenti. Anzi li deve contrastare sempre con più decisione e senza timore.

Chi manifesta pacificamente merita ascolto e tutela. Chi usa la protesta come copertura per aggredire, incendiare e devastare deve invece affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Confondere queste due realtà significa fare un torto sia alla democrazia sia alle migliaia di cittadini che esercitano i propri diritti senza calpestare quelli degli altri.

Non possiamo accettare che le città vengano messe a ferro e fuoco, che le attività dei cittadini siano danneggiate e che le donne e gli uomini in divisa diventino bersagli di gruppi che esaltano lo scontro. Non possiamo accettare che la violenza venga giustificata in nome dell’antagonismo, dell’anarchia o di qualunque altra ideologia.

La risposta deve essere ferma, concreta e rispettosa dello Stato di diritto. Le responsabilità vanno accertate, i colpevoli condannati quando le prove lo consentono e le istituzioni devono garantire che chi serve lo Stato non venga abbandonato proprio mentre difende la sicurezza di tutti noi.

La solidarietà alle forze dell’ordine non è uno slogan. È un dovere civile. La legalità non è una scelta di parte. È il fondamento della nostra libertà.

A tutte le donne e a tutti gli uomini che ogni giorno servono l’Italia, spesso in condizioni difficili e con sacrifici che molti non vedono, rivolgo il mio grazie più sincero. E ai prefetti, presidio essenziale dello Stato sui territori, va la mia riconoscenza per il lavoro costante e prezioso.

Lo Stato democratico non deve farsi trascinare nell’odio, ma non deve neppure arretrare davanti alla violenza. Deve essere giusto,