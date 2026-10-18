Milano sotto assedio: questa non è manifestazione, è violenza che va punita con la galera

Oggi, in piazza Duomo, nel cuore di Milano, abbiamo assistito a scene che fanno venire i brividi e che suscitano profonda indignazione. Le immagini della devastazione, degli scontri e delle aggressioni contro le forze dell’ordine sono inaccettabili. Ancora più sconcertante è quanto accaduto a un’auto dei Carabinieri, presa d’assalto da alcuni facinorosi extracomunitari che sono saliti persino sul tetto, devastandola e rompendo i finestrini a calci e pugni.

Questa non è libertà di manifestare: è violenza, è vandalismo, è disprezzo per le istituzioni e per la legalità!

Manifestare pacificamente è un diritto fondamentale, ma nessun diritto può diventare un pretesto per aggredire le forze dell’ordine, distruggere beni pubblici e privati e trasformare le strade di una città in un teatro di guerriglia urbana.



Chi si rende responsabile di questi atti deve essere identificato e chiamato a risponderne davanti alla giustizia. Servono indagini rigorose, responsabilità individuali accertate e, quando ne ricorrono i presupposti di legge, misure cautelari adeguate. Chi commette reati non può pensare di restare impunito.

È intollerabile che cittadini onesti, commercianti, residenti e lavoratori debbano subire le conseguenze della violenza di gruppi di facinorosi extracomunitari e dei centri sociali. È inaccettabile che donne e uomini in divisa, che svolgono il proprio servizio per garantire la sicurezza di tutti, diventino bersagli di aggressioni e umiliazioni.

Centri sociali radicali, gruppi anarchici o qualsiasi altra realtà politica non possono essere al di sopra della legge. Le responsabilità devono essere accertate senza generalizzazioni: chi devasta, aggredisce e distrugge deve risponderne personalmente.