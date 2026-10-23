Dritto e Rovescio, "Milano non è stata devastata!". E Del Debbio fa un gesto: viene giù lo studio

Come se nulla fosse successo Juri, studente 22enne e attivista, nega la devastazione nel centro di Milano dei giorni scorsi e lo fa nello studio di “Dritto e Rovescio”, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, il quale non può far altro che mettersi le mani nei capelli. Esclama il conduttore: “Roba assurda lei che dice che Milano non è devastata”.

Il ragazzo, però, insiste: “Ma non è devastata, è stato danneggiato solo qualche negozio, tra l'altro di multimiliardari”. Del Debbio trasecola: "E quindi se sono multinazionali miliardari si può rompere le vetrine”. Sempre Juri: “Ci sono famiglie che non possono arrivare alla fine del mese, qualche migliaio di danni che sono...”. Il padrone di casa di Dritto e Rovescio non ci può credere: “Ma lei si rende conto di cosa sta dicendo? O lo dice perché gliel’hanno detto?”.

La giornalista che è accanto al ragazzo chiede: “Lo vediamo che stanno prendendo degli alcolici, secondo lei questi avevano fame?”. Sempre questo Juri dà risposte non troppo convincenti: “Ma che ne so, ma io non ero lì. Ma che cosa posso dire alle persone? Ognuno manifesta come può. Poi ovviamente, ovviamente, i ragazzini comunque sono piccoli, magari non riescono... a capire qual è la maniera più efficiente per protestare. Però il fatto che ci siano dei saccheggi di devastazione è sintomo, mi viene da dire, di un problema un po' più grosso. E qual è? Che è del caro vita. Ma come si può venire qua e non parlare del caro vita, cioè è quello il problema. La violenza – conclude Juri - è quella che subiscono gli agricoltori e gli autotrasportatori, la gente non ce la fa più, la violenza è non arrivare alla fine del mese, non poter mettere il cibo sul piatto dei propri figli. Amici mi dicono che dispiace loro di non poter venire a mangiare una pizza con me, perché soldi in casa non ce ne sono”.