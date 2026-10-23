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"Mi spiega questo sondaggio?": Sallusti mette al tappeto Majorino in tv

di Roberto Tortoravenerdì 23 ottobre 2026
"Mi spiega questo sondaggio?": Sallusti mette al tappeto Majorino in tv

2' di lettura

Acceso dibattito a “Dritto e Rovescio”, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, tra Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Lombardia. Il tema preponderante è quello legato agli scontri avvenuti a Milano durante l’ultimo weekend, Majorino provoca e chiede: “È vero o no che ci sono tanti che fanno fatica a far la spesa e a mettere insieme pranzo e cena?”.

Sallusti, però, non cade nella provocazione: “No, pranzo e cena non tanto. Il tasso di povertà assoluta è diminuito negli ultimi anni”. Majorino, però, resta della sua idea: “Io credo che ci sia tanta gente che sta facendo fatica e che il tema del costo della vita sia un tema enorme, come lo è quello della casa, come è quello del farsi curare perché è un momento nel quale tanti abbandonano il momento della cura per via delle liste d'attesa, perché non si possono permettere di andare nella sanità privata”. Poi, però, è lo stesso consigliere Dem ad ammettere: “Questi problemi nascono col governo Meloni, punto, prima andava tutto bene? Ma è ovvio che non è così. Nessuno può dire che è arrivato il governo Meloni e ha distrutto l'economia italiana e prima andava tutto bene. Non è questo il punto, ma il tema è: che misure concrete sta realizzando per il salario, per la sanità, contro il caro vita il governo? Io confesso di non averlo ancora capito e questo mi preoccupa”.

Sallusti, allora, lo mette a posto: “E nessuno ha la bacchetta magica, nemmeno Maiorino ha la bacchetta magica, però se la vostra narrazione è vera, cioè che questo è un paese sull'orlo del fallimento, del baratro, con la gente che non ce la fa ad arrivare alla sera, mi spiegate perché nei sondaggi elettorali i partiti di governo stanno tenendo e o aumentando, al netto di scambi interni, il loro consenso? E i partiti di opposizione, cioè quelli che dicono che siamo sull'orlo del fallimento, i consensi invece li perdono? Secondo me la risposta è che gli italiani non è che dicono che vada tutto bene, ma hanno capito che quel poco o tanto che si può fare questo governo lo sta facendo o sta provando a farlo. Ma non siamo nella catastrofe che voi dipingete, non è vero, non è così”.

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