Il paradosso della Bologna Pd: le auto a 30 all'ora bloccano i mezzi pubblici

Ma toh, Bologna rallenta. E non nel senso che, grazie alla “crociata” della sua giunta di centrosinistra, è una città che va a trenta all’ora: o meglio, c’è anche questa di questione e probabilmente è una concausa, epperò sotto le due Torri, adesso il problema (viabilistico) è un altro. È che manco i pullman del trasporto pubblico arrivano in orario. Sono bloccati, per strada, dagli ingorghi, dai lavori, dai cantieri, nelle ore di punta non ne parliamo: e finisce che una corsa su due è in ritardo e che ogni santissimo giorno se ne perdono ben 138.

MOBILITÀ ALTERNATIVA?

Alla faccia di quelli della mobilità alternativa (che appunto dovrebbe essere proprio quello che dice la parola, un’alternativa): e invece no. D’altronde basta sfogliare i dati di Srm, la Società reti e mobilità bolognese (li ha ottenuti ufficialmente il consigliere comunale della lista Al centro Bologna Gian Marco De Biase), non si salva più niente. Nei primi sei mesi del 2026 le corse saltate sono state qualcosa come 24.906, precise all’unità, e hanno riguardato in massima parte alcune linee (come la 27 che ne ha contate oltre 3mila o la 25, la 23 e la 20 che hanno superato le 2mila).