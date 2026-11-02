Erasmus+ Welcome Games 2026: al CUS Bari quasi 200 studenti internazionali si incontrano attraverso lo sport

Un campo da gioco come primo luogo di incontro, lo sport come occasione per conoscersi e una nuova città da iniziare a vivere insieme. Il 21 settembre CUS Bari ha accolto quasi 200 studenti e studentesse internazionali in occasione degli Erasmus+ Welcome Games 2026, l’appuntamento dedicato ai giovani arrivati a Bari per il loro percorso di mobilità universitaria.

L’iniziativa ha riunito l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il CUS Bari, ESN Bari e Radio UniBA attorno a un obiettivo comune: accompagnare l’ingresso degli studenti internazionali nella vita universitaria, affiancando all’orientamento sui servizi momenti di sport e socialità.

Per chi arriva in una città nuova, i primi giorni sono fatti di curiosità, aspettative e necessità concrete: capire come muoversi, individuare i propri riferimenti, conoscere persone con cui condividere il soggiorno. Gli Erasmus+ Welcome Games hanno offerto uno spazio nel quale cominciare questo percorso, mettendo in contatto studenti di provenienze diverse attraverso attività da svolgere insieme.

La giornata si è aperta con l’accoglienza dei partecipanti e i momenti di presentazione dedicati all’Ufficio Erasmus+ Incoming, a ESN Bari e al CUS. Un’occasione per conoscere i servizi disponibili, porre domande e scoprire le opportunità che accompagnano l’esperienza di studio a Bari anche al di fuori delle aule.

La visita degli impianti ha introdotto la parte sportiva dell’appuntamento. Calcio a 5, pallavolo e basket 3x3 hanno costituito il programma dei tornei, mentre fitness, yoga e pilates hanno ampliato le possibilità di partecipazione con attività aperte dedicate al movimento e al benessere. Una proposta diversificata, pensata per permettere agli studenti di scegliere secondo i propri interessi e di avvicinarsi al CUS attraverso esperienze differenti.

Il valore dell’incontro è stato soprattutto nella possibilità di fare squadra. Condividere il gioco, collaborare e affrontare una sfida sportiva sono modi immediati per rompere il ghiaccio, anche quando si parlano lingue diverse. In questo contesto, lo sport ha rappresentato un punto di partenza per costruire relazioni e prendere confidenza con la nuova realtà universitaria.

«Accogliere gli studenti internazionali significa offrire loro luoghi nei quali sentirsi parte della comunità fin dai primi giorni», dichiara il presidente del CUS Bari, Antonio Giuseppe Prezioso (nella foto). «Lo sport ci aiuta a farlo in modo semplice: ci si incontra, si gioca insieme, si impara a collaborare. Con gli Erasmus+ Welcome Games abbiamo voluto dare il benvenuto a questi giovani e far conoscere il CUS come uno spazio da vivere durante tutta la loro permanenza a Bari».

L’appuntamento si è inserito nella Welcome Week di ESN Bari, dal 21 al 27 settembre, una settimana di escursioni, feste, cene e attività dedicate alla scoperta della città e all’incontro tra gli studenti. Il CUS Bari ha rappresentato la tappa sportiva di questo percorso di accoglienza, affiancando la conoscenza degli impianti e delle attività alla dimensione sociale dell’esperienza Erasmus.

La collaborazione tra Ateneo, centro universitario sportivo e associazione studentesca ha dato all’iniziativa un significato che va oltre la singola giornata: mettere a disposizione dei nuovi arrivati riferimenti e occasioni di partecipazione, perché il soggiorno universitario possa diventare anche un’esperienza di appartenenza.

«Vorremmo che questo primo incontro fosse l’inizio di una frequentazione quotidiana», prosegue Prezioso. «Il CUS può essere il luogo in cui continuare a praticare il proprio sport, provarne uno nuovo e ritrovare le persone conosciute all’arrivo. L’esperienza Erasmus acquista valore anche attraverso questi rapporti: amicizie e momenti condivisi che arricchiscono sia chi arriva sia la comunità che accoglie».

Gli Erasmus+ Welcome Games hanno così unito orientamento, attività fisica e incontro interculturale, offrendo ai partecipanti un primo contatto con la vita sportiva universitaria barese. Un benvenuto costruito attraverso la partecipazione, con l’invito a scoprire Bari, vivere i suoi spazi e contribuire alla comunità universitaria con le proprie esperienze.

