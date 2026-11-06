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"Lavoriamo intanto su altro", "È di buon senso": su Libero di oggi la rissa scoppiata nel campo largo

venerdì 6 novembre 2026
"Lavoriamo intanto su altro", "È di buon senso": su Libero di oggi la rissa scoppiata nel campo largo

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-    La festa è già finita: il sondaggio, centrodestra in testa
-    Metodo Report e metodo Libero
-    L’icona dem con la moglie tenuta a casa
-    Scontri per difendere Askatasuna. Arrestati gli amici della sinistra
-    La Meloni striglia l’Ue sull’Ucraina
-    Allarme bomba sui voli: “Strategia del caos”
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