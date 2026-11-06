"Lavoriamo intanto su altro", "È di buon senso": su Libero di oggi la rissa scoppiata nel campo largo

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- La festa è già finita: il sondaggio, centrodestra in testa
- Metodo Report e metodo Libero
- L’icona dem con la moglie tenuta a casa
- Scontri per difendere Askatasuna. Arrestati gli amici della sinistra
- La Meloni striglia l’Ue sull’Ucraina
- Allarme bomba sui voli: “Strategia del caos”
- Stasi parte civile se Sempio andrà a processo
- “Libera”: l’eroe della pizza