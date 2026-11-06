"Lavoriamo intanto su altro", "È di buon senso": su Libero di oggi la rissa scoppiata nel campo largo

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- La festa è già finita: il sondaggio, centrodestra in testa

- Metodo Report e metodo Libero

- L’icona dem con la moglie tenuta a casa

- Scontri per difendere Askatasuna. Arrestati gli amici della sinistra

- La Meloni striglia l’Ue sull’Ucraina

- Allarme bomba sui voli: “Strategia del caos”

- Stasi parte civile se Sempio andrà a processo

- “Libera”: l’eroe della pizza