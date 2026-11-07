Clamoroso a Como: in 176 provano il concorso per vigile. Figuraccia: com'è finita

Ha dell’incredibile quanto successo a Como dove il concorso per 3 posti per agenti di polizia locale si è concluso con un flop totale. Il 16 ottobre scorso infatti, dei 176 candidati ammessi alle prove scritte, nessuno ha raggiunto il punteggio minimo per accedere alla successiva prova orale. Palazzo Cernezzi e stato così costretto a prendere atto dell’esito disastroso della selezione e dichiarare la procedura conclusa senza idonei, lasciando momentaneamente scoperti i posti a bando.

Ma quali terribili domande contemplava la selezione per diventare un agente della locale a Como? Chi si aspetti domande di una difficoltà eccezionale rimarrà deluso. In effetti, come spiegato sulle stesso sito del comune di Como, la prova scritta verteva su delle materie che qualsiasi candidato avrebbe dovuto conoscere. I quesiti vertevano infatti sulla conoscenza del codice della strada, sulla depenalizzazione e su nozioni di diritto penale. Prevista anche la conoscenza di nozioni di procedura penale con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria, dell’ordinamento della Polizia locale, di elementi di diritto di pubblica sicurezza, della normativa in ordine alla notificazione e ai reati contro la persona e contro il patrimonio. D’obbligo poi la conoscenza di nozioni in materia di edilizia e commercio, della legislazione sulla sicurezza urbana e di quella degli Enti Locali, dei regolamenti e ordinanze del Sindaco, e della normativa in materia di Protezione Civile. Prevista infine la conoscenza generale della città di Como e in particolare della sua toponomastica. Conoscenze che ogni aspirante vigile dovrebbe conoscere in partenza. Da notare poi che la prova scritta consisteva in sole tre domande per le quali era necessaria solo una risposta sintetica. Ciascun quesito era inoltre valutato al massimo 10 punti, per un punteggio massimo complessivo di 30 punti. Il test prevedeva inoltre una durata complessiva di 60 minuti. Nel bando si avvertiva inoltre che la prova era valutata dalla Commissione tenendo conto, nell’attribuzione del punteggio, della completezza della trattazione dell’argomento sotto l’aspetto tecnico e della correttezza dal punto di vista della forma e dell’esposizione organica. Palazzo Cernezzi aveva inoltre fatto mettere online alcune tracce per facilitare il compito ai candidati. Tra queste alcuni quesiti come “qual è la differenza tra dolo e colpa nel diritto penale?”, “cosa si intende per notificazione di un atto di un atto?”. Domande solo apparentemente complesse per rispondere alle quali, con buona pace dei candidati bocciati, bastava semplicemente studiare.