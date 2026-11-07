La guerra invisibile che può paralizzare una Nazione: gli hacker non lanciano bombe, ma possono colpire il cuore dello Stato

Dagli ospedali ai ministeri, dai supermercati agli aeroporti, fino al furto di dati sensibili e segreti di Stato: la nuova frontiera della guerra ibrida minaccia infrastrutture, economia, sicurezza nazionale e fiducia dei cittadini. L’Italia deve rafforzare immediatamente le proprie difese digitali, perché un Paese protetto nel cyberspazio è un Paese più sicuro, più forte e più sovrano. Una bomba può distruggere un edificio. Un attacco informatico può paralizzare i servizi essenziali di una nazione, sottrarre informazioni strategiche e compromettere la sicurezza di milioni di cittadini senza provocare una sola esplosione. È questa una delle realtà più inquietanti del nostro tempo. La guerra del XXI secolo non si combatte più esclusivamente attraverso carri armati, missili, bombardamenti e operazioni militari convenzionali. Esiste un fronte invisibile, silenzioso e potenzialmente devastante che attraversa le reti informatiche, le infrastrutture tecnologiche, i sistemi di comunicazione e gli archivi digitali delle istituzioni. È il fronte della guerra cibernetica.

Un conflitto nel quale gli aggressori non devono necessariamente attraversare fisicamente una frontiera per colpire il cuore di uno Stato. Possono tentare di farlo attraverso un computer, sfruttando vulnerabilità tecnologiche, credenziali sottratte, software compromessi e debolezze nei sistemi di sicurezza. Ospedali, ministeri, amministrazioni pubbliche, aeroporti, supermercati, banche, aziende energetiche e infrastrutture strategiche rappresentano possibili obiettivi di organizzazioni criminali, gruppi di hacker ideologicamente motivati e operatori collegati ad apparati statali. Ma esiste un rischio ancora più insidioso: la possibilità che questi attacchi vengano utilizzati non soltanto per bloccare servizi, ma anche per sottrarre dati sensibili, informazioni riservate e documenti riguardanti la sicurezza nazionale. La minaccia non è soltanto tecnologica. È economica, politica, sociale e strategica. E riguarda direttamente anche l’Italia. La guerra ibrida rappresenta una delle trasformazioni più significative degli scenari contemporanei di sicurezza. Essa può combinare operazioni informatiche, campagne di disinformazione, spionaggio, sabotaggio, pressioni economiche e attività di destabilizzazione con l’obiettivo di indebolire uno Stato senza ricorrere necessariamente a un’aggressione militare convenzionale. Non tutti gli attacchi hacker costituiscono atti di guerra. Molti sono operazioni criminali finalizzate al guadagno economico. Altri sono campagne dimostrative o propagandistiche. Ma quando l’attività informatica viene integrata in una strategia ostile contro un Paese, il cyberspazio diventa uno strumento di pressione geopolitica. Il bersaglio non è sempre e soltanto il sistema informatico. Può essere la fiducia dei cittadini. Immaginiamo una popolazione che, improvvisamente, non riesca più ad accedere ai servizi sanitari digitali, a effettuare pagamenti elettronici, a utilizzare determinati servizi pubblici o a ricevere informazioni affidabili dalle istituzioni. Anche senza distruzioni materiali, una situazione del genere potrebbe generare disorientamento, tensione sociale, perdite economiche e una crescente percezione di insicurezza. È questo uno degli obiettivi possibili delle operazioni ibride: dimostrare che uno Stato può essere vulnerabile anche lontano dai campi di battaglia.

Tra gli obiettivi più delicati figurano gli ospedali e le strutture sanitarie. Un attacco ransomware, cioè un’operazione che rende indisponibili dati o sistemi informatici spesso accompagnata da una richiesta di riscatto, può compromettere il normale funzionamento di servizi fondamentali. Cartelle cliniche elettroniche, prenotazioni, laboratori diagnostici, sistemi amministrativi e comunicazioni tra reparti possono diventare temporaneamente inaccessibili. Le conseguenze non sono soltanto economiche. Possono tradursi in ritardi nelle prestazioni, rinvii di interventi programmati, difficoltà nella gestione dei pazienti e necessità di ricorrere a procedure di emergenza. Nel febbraio 2024, l’attacco contro Change Healthcare, importante operatore tecnologico del sistema sanitario statunitense, ha provocato interruzioni diffuse nei processi sanitari e finanziari. Un’indagine dell’American Hospital Association ha rilevato che il 74% degli ospedali intervistati aveva segnalato conseguenze dirette sull’assistenza ai pazienti, mentre il 94% aveva riportato effetti finanziari. Il caso ha evidenziato un rischio fondamentale: non occorre compromettere direttamente ogni singolo ospedale per danneggiare un sistema sanitario. Può essere sufficiente colpire un fornitore tecnologico condiviso da numerose strutture. Quando viene attaccato un ospedale, non viene colpito soltanto un sistema informatico. Può essere compromessa la capacità di garantire cure tempestive e continuità assistenziale. Le società moderne dipendono da sistemi digitali sempre più interconnessi. Un supermercato non è soltanto un punto vendita: è parte di una rete che comprende sistemi di pagamento, gestione delle scorte, trasporti, magazzini e fornitori. Un ministero non è soltanto un edificio istituzionale: gestisce informazioni, procedure amministrative, comunicazioni e servizi essenziali. Una società energetica, un operatore ferroviario o una rete di telecomunicazioni possono dipendere da infrastrutture tecnologiche complesse, nelle quali la compromissione di determinati sistemi potrebbe provocare interruzioni operative. Il rischio è quello dell’effetto domino. Un attacco contro un fornitore strategico può ripercuotersi su numerose organizzazioni collegate, moltiplicando l’impatto iniziale. Un esempio concreto arriva dal Regno Unito: nel 2025, gli attacchi informatici che hanno coinvolto importanti operatori della grande distribuzione, tra cui Marks & Spencer e Co-op, hanno provocato disservizi e conseguenze economiche. Questi episodi dimostrano che la cybersicurezza non riguarda soltanto le istituzioni pubbliche, ma anche la continuità delle attività commerciali e la stabilità delle catene di approvvigionamento.

Un Paese tecnologicamente avanzato deve quindi considerare la sicurezza digitale una componente essenziale della propria resilienza economica. Esiste una forma di aggressione informatica che può risultare ancora più difficile da individuare: il cyberspionaggio. Non tutti gli hacker cercano di bloccare un servizio o chiedere un riscatto. Alcuni tentano di infiltrarsi silenziosamente nei sistemi informatici per sottrarre documenti, credenziali, comunicazioni riservate e informazioni di elevato valore strategico. I bersagli possono comprendere ministeri, amministrazioni pubbliche, organismi di difesa, aziende tecnologiche, industrie strategiche e organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche. Tra le informazioni potenzialmente ricercate figurano documenti diplomatici, dati relativi alla sicurezza nazionale, progetti industriali riservati, informazioni su sistemi di difesa, comunicazioni istituzionali e dati personali di funzionari pubblici. In determinate circostanze, una violazione potrebbe coinvolgere anche informazioni classificate o coperte dal segreto di Stato, qualora i sistemi che le custodiscono venissero compromessi. Le conseguenze possono essere particolarmente gravi. Un’informazione sottratta potrebbe essere utilizzata per attività di intelligence, ricatti, operazioni di influenza, ulteriori intrusioni informatiche o per individuare vulnerabilità strategiche di un Paese. Nel 2015, negli Stati Uniti, la violazione dei sistemi dell’Office of Personnel Management ha compromesso informazioni estremamente sensibili relative a circa 21,5 milioni di persone coinvolte nelle verifiche federali sul personale. L’episodio ha dimostrato come il furto di dati possa avere ripercussioni durature anche quando i sistemi informatici continuano apparentemente a funzionare. Ed è proprio questo uno degli aspetti più inquietanti del cyberspionaggio. Un’amministrazione potrebbe continuare a svolgere le proprie attività senza accorgersi immediatamente che informazioni riservate vengono sottratte. Un attacco informatico può bloccare un ministero per alcune ore. Ma il furto di informazioni strategiche può compromettere la sicurezza nazionale per anni. Per l’Italia, proteggere i dati sensibili delle istituzioni significa difendere la propria autonomia decisionale, la riservatezza delle comunicazioni e gli interessi fondamentali della Repubblica. La sovranità nazionale, oggi, passa anche dalla capacità di impedire che informazioni strategiche finiscano nelle mani di soggetti ostili. Uno degli scenari più preoccupanti riguarda il settore dell’aviazione civile. Negli ultimi anni, le autorità aeronautiche internazionali hanno dedicato crescente attenzione ai rischi derivanti dalle interferenze elettroniche, dalla compromissione delle comunicazioni e dalle vulnerabilità dei sistemi digitali utilizzati nel trasporto aereo. Il tema è particolarmente delicato perché coinvolge direttamente la sicurezza dei passeggeri. Minacce di provocare incidenti aerei o di far precipitare velivoli devono essere considerate con estrema serietà, anche quando vengono formulate con finalità intimidatorie. È però indispensabile distinguere tra una minaccia dichiarata, un’interferenza tecnologica realmente osservata e la dimostrazione della capacità di prendere il controllo di un aereo. Non esistono, nelle evidenze qui richiamate, riscontri sufficienti per affermare che gruppi hacker abbiano dimostrato di poter far precipitare a piacimento un aereo di linea attraverso un attacco informatico. Esistono invece rischi documentati relativi ai sistemi di navigazione e comunicazione. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea, EASA, ha richiamato l’attenzione sulle interferenze ai segnali satellitari, in particolare sui fenomeni di jamming e spoofing. Il primo consiste nel disturbare la ricezione dei segnali; il secondo può produrre informazioni di navigazione ingannevoli. Si tratta di minacce che richiedono adeguate contromisure, procedure operative e sistemi ridondanti, proprio perché la sicurezza aeronautica deve essere garantita anche in presenza di anomalie tecnologiche. La questione è dunque seria, ma non deve essere trasformata in allarmismo. La sicurezza degli aerei non può dipendere esclusivamente dall’assenza di attacchi: deve fondarsi sulla capacità di continuare a operare in sicurezza anche quando determinati sistemi vengono disturbati o compromessi. È questa la differenza tra una struttura tecnologicamente avanzata e una realmente resiliente. L’Italia è pienamente coinvolta nell’evoluzione delle minacce informatiche.

Secondo i dati dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativi al 2025, sono stati rilevati 2.729 eventi cyber, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente. Gli incidenti con impatto confermato sono stati 615, in crescita del 7%. Questi dati richiedono un’interpretazione rigorosa: un evento cyber rilevato non equivale necessariamente a un attacco riuscito e non ogni incidente determina conseguenze gravi. Tuttavia, l’aumento delle attività ostili e delle segnalazioni conferma la necessità di mantenere elevata la capacità di prevenzione e risposta. Anche il quadro europeo appare significativo. Il rapporto ENISA Threat Landscape 2025 ha analizzato 4.875 incidenti nel periodo luglio 2024-giugno 2025, evidenziando la pressione esercitata sulle amministrazioni pubbliche e la diffusione degli attacchi di negazione del servizio, noti come DDoS. Questi ultimi mirano a rendere indisponibili siti e servizi digitali attraverso un volume anomalo di richieste. Ma accanto agli attacchi più visibili esistono minacce meno evidenti: furti di credenziali, compromissioni delle filiere tecnologiche, ransomware e operazioni di spionaggio informatico. La questione non è stabilire se l’Italia sarà ancora bersaglio di tentativi di intrusione. La questione è quanto rapidamente saprà individuarli, contenerli e garantire la continuità delle proprie funzioni essenziali. Il confronto tra una bomba e un attacco informatico può apparire provocatorio, ma mette in evidenza una trasformazione fondamentale della sicurezza contemporanea. Una bomba produce effetti fisici immediati: distruzione, feriti, vittime, danni materiali. Un attacco informatico opera attraverso meccanismi differenti. Può interrompere comunicazioni, rendere indisponibili informazioni, compromettere processi industriali, sottrarre dati riservati o bloccare servizi dai quali dipendono migliaia di persone. In circostanze particolarmente gravi, soprattutto quando vengono compromessi sistemi di controllo industriale o infrastrutture critiche, un attacco digitale può contribuire anche a provocare danni fisici. Non significa che ogni cyberattacco sia equivalente a un bombardamento. Significa che un’operazione informatica particolarmente grave può produrre conseguenze economiche, sociali e strategiche paragonabili, per alcuni aspetti, a quelle di un’aggressione fisica, senza necessariamente provocare un’esplosione. La differenza è che, in una guerra convenzionale, il danno è spesso immediatamente visibile. Nel cyberspazio, invece, le conseguenze possono manifestarsi progressivamente, propagarsi tra sistemi interconnessi e continuare anche dopo che l’intrusione è stata scoperta. Il furto di informazioni riservate rappresenta l’esempio più evidente. Un documento strategico sottratto oggi potrebbe essere utilizzato tra mesi o anni, quando le circostanze politiche, diplomatiche o militari renderanno quelle informazioni particolarmente preziose. Le macerie digitali non sempre si vedono. Ma questo non le rende meno pericolose. Di fronte a queste minacce, la cybersicurezza deve essere considerata una priorità permanente della sicurezza nazionale. L’Italia dispone già di istituzioni e strumenti dedicati, a partire dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e dal quadro normativo europeo rafforzato attraverso la direttiva NIS2. Ma l’esistenza di un sistema normativo non garantisce automaticamente la protezione delle infrastrutture. Servono investimenti, competenze, verifiche costanti e una collaborazione efficace tra pubblico e privato. Le priorità dovrebbero essere precise. Proteggere gli ospedali e i servizi sanitari, assicurando continuità operativa anche in caso di compromissione dei sistemi informatici. Rafforzare la sicurezza dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione alle informazioni riservate e ai dati strategici. Difendere le infrastrutture critiche, comprese reti energetiche, trasporti, telecomunicazioni, sistemi idrici e servizi finanziari. Contrastare il cyberspionaggio, attraverso controlli sugli accessi, cifratura, monitoraggio delle intrusioni e protezione delle comunicazioni sensibili. Investire nella formazione di specialisti, aumentando le capacità nazionali di prevenzione, analisi delle minacce e risposta agli incidenti. Verificare la sicurezza dei fornitori tecnologici, perché una vulnerabilità esterna può compromettere organizzazioni anche molto protette. Sviluppare piani di emergenza ed esercitazioni nazionali, per garantire la continuità dei servizi essenziali durante attacchi informatici su larga scala. La sicurezza informatica non può essere affidata soltanto ai tecnici. Deve coinvolgere il Governo, il Parlamento, le amministrazioni, le imprese strategiche, le strutture sanitarie e gli operatori dei servizi essenziali. Occorre una visione nazionale capace di considerare il cyberspazio non come un semplice settore tecnologico, ma come una dimensione fondamentale della sovranità dello Stato. Il carattere invisibile degli attacchi informatici rischia di generare una pericolosa sottovalutazione. Quando un missile colpisce un edificio, la distruzione è immediatamente evidente. Quando un aggressore penetra in una rete informatica, invece, può trascorrere del tempo prima che qualcuno si accorga della compromissione. Nel frattempo potrebbero essere sottratte informazioni, alterati dati, compromesse credenziali o predisposte ulteriori attività ostili. È per questo che la difesa informatica non può limitarsi alla reazione. Deve basarsi sulla prevenzione, sull’individuazione tempestiva delle anomalie e sulla capacità di contenere i danni. La sicurezza nazionale non consiste soltanto nell’impedire che un aggressore entri. Consiste anche nel garantire che, qualora un attacco abbia successo, il Paese sia in grado di continuare a funzionare. Uno Stato resiliente deve poter assistere i malati, garantire i trasporti, mantenere operative le comunicazioni, proteggere i dati sensibili e assicurare ai cittadini i servizi indispensabili anche durante una crisi. Questa è la vera sfida della difesa cibernetica. Il mondo sta entrando in una fase nella quale il potere di una nazione non si misura più soltanto attraverso la forza militare, la capacità industriale o il controllo del territorio. Si misura anche attraverso la capacità di proteggere i propri sistemi digitali, custodire le informazioni strategiche e garantire il funzionamento delle infrastrutture essenziali. Un Paese tecnologicamente vulnerabile può diventare più esposto a ricatti, pressioni economiche, attività di spionaggio e operazioni di destabilizzazione. E una nazione che non riesce a proteggere le proprie informazioni riservate rischia di compromettere una parte della propria autonomia strategica.

L’Italia deve quindi affrontare la cybersicurezza con la stessa serietà riservata alle altre dimensioni della difesa nazionale. Non per alimentare paura tra i cittadini, ma per evitare che la paura diventi uno strumento nelle mani degli aggressori. La risposta più efficace non è l’allarmismo. È la preparazione. È la capacità di investire prima che si verifichi un’emergenza. È la volontà di proteggere non soltanto le reti informatiche, ma tutto ciò che attraverso quelle reti viene garantito: salute, lavoro, servizi pubblici, economia, sicurezza e libertà. Perché una bomba può distruggere un edificio, ma un attacco informatico può paralizzare i servizi di una città, compromettere infrastrutture strategiche, sottrarre segreti di Stato e mettere in difficoltà un’intera nazione senza provocare una sola esplosione. La guerra del presente è anche digitale. Quella del futuro lo sarà sempre di più. E un’Italia che protegge i propri ospedali, i propri ministeri, le proprie infrastrutture e i propri segreti di Stato è un’Italia che protegge i propri cittadini, la propria democrazia e la propria sovranità. Perché oggi difendere il cyberspazio significa difendere la Nazione.