Attacco hacker al tunnel del Brennero: “Azione del gruppo russo Everest”

Il mega-tunnel del Brennero, il Brenner Basis Tunnel, e' stata al centro di un attacco informatico. A confermare la notizia, come riporta l'AGI, apparsa sul quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung, la societa' di costruzione, Bbt Se, riferendo che a meta' ottobre hacker sono riusciti ad accedere ad alcuni dei dati accessibili su internet. La societa' operativa Bbt Se ha confermato l'attacco informatico mirato. I responsabili dell'hackeraggio hanno ottenuto un accesso parziale ai dati "accessibili tramite Internet".

I sistemi interessati sono stati isolati, sono stati coinvolti esperti esterni e le autorita' sono state avvisate. Secondo la societa' Brenner Basis Tunnel Se, al momento attuale, "l'incidente non ha avuto impatto sulla costruzione del tunnel", ma tuttavia, rimane incerto quali dati siano stati compromessi, e quanto profondamente gli attaccanti siano riusciti a penetrare la rete. La societa' ha rifiutato di commentare se ci fossero negoziati con eventuali estorsori. Sono in corso accertamenti e indagini approfondite.