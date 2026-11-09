Toh, se piove ai cortei non si va più...

Le manifestazioni andate in scena nelle ultime settimane, se non fosse per i danni economici e materiali causati - la Cgia di Mestre per una sola giornata di sciopero ha stimato circa un miliardo tra costi diretti e indiretti somigliano molto ai corsi universitari dove le prime lezioni sono gremite di studenti che si affannano per prendere appunti anche in piedi, poi nel giro di un mese in aula rimane solo il professore - e a volte manco quello - e quattro discenti in croce. O come gli abbonamenti in palestra.

Le prime due settimane, allenamenti intensivi da Rambo, poi come accade per le lezioni universitarie, al diavolo l’esame, al diavolo la pancetta ma che ce frega - e al diavolo anche il carovita. Sabato scorso, infatti, per due gocce di pioggia, due in croce, nelle piazze che dovevano essere più calde, come Milano, Torino e Bologna, a manifestare erano in quattro gatti.

Come dar loro torto. Molto meglio starsene a casa, che sfilare in piazza protestando contro il carovita “perché la paghetta settimanale - come ha detto qualcuno a chi scrive durante le proteste - è diminuita”.

Suvvia, perché andare in piazza, sotto la pioggia, con l’ombrello, con l’acqua che bagna i piedi, quando puoi startene a casa seduto al calduccio, bello tranquillo. Della serie: lotta dura, la pioggia non ci fa paura. Ah la passione. Ah il sacrificio. Tutte cose ormai sorpassate, a prova del fatto di quanto fossero veramente sentite le ragioni della protesta. A Bologna la marcia non si è proprio tenuta. Al raduno per la partenza del corteo si è presentato un capannello di cinquanta persone, con grande delusione da parte degli organizzatori che hanno parlato di «flop inatteso». Il grosso dei collettivi è rimasto a casa. A Milano, invece, poche centinaia di manifestanti protestavano per «la guerra, il genocidio, l’imperialismo e il sionismo» e per i palestinesi detenuti in Italia. Altro?

A Torino circa tremila persone hanno sfilato con una lunga serie di “vaffanculo”. Parola che ormai recitano come un disco rotto perché poi posti il video nei social e fai hype. Qui come gesto simbolico di protesta contro l’aumento dei costi energetici e della vita, i manifestanti hanno dato fuoco ad alcune bollette di utenze domestiche. Per carità, legittimo, c’è il diritto di protestare, però c’è anche quello di lavorare, e di non vedere le città sfasciate dai delinquenti, ma allora, dopo il “flop inatteso” di sabato, non si capisce a chi siano giovate le proteste delle scorse settimane con schiere di vandali che hanno saccheggiato tutto. E non si comprende se le ragioni delle proteste siano poi così sentite, dato che per due gocce, si preferisce rimanere a casa. Il Movimento 17 Ottobre aveva scelto come canzone della “rivoluzione” “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. Ma più azzeccato sarebbe interpellare Gianni Morandi per riscrivere “Scende la pioggia”. Ma che fa, in piazza non ci si può andar.