Meteo, l'incubo è cominciato. "Eventi estremi", la previsione di Giuliacci: chi sarà colpito

L'autunno torna a mostrare il suo volto più instabile. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, l'Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo, provocata dall'arrivo di perturbazioni atlantiche e sistemi depressionari che interesseranno diverse regioni fino al 18 novembre.

Le prime piogge sono attese da martedì 10 novembre, quando una perturbazione porterà precipitazioni su buona parte della Penisola. Le aree maggiormente interessate saranno quelle del versante tirrenico, mentre al Nord i fenomeni coinvolgeranno soprattutto la Liguria. Più variabile la situazione al Sud e sulle Isole maggiori. Mercoledì 11 novembre l'instabilità proseguirà, con rovesci localmente moderati soprattutto sulle regioni centrali tirreniche.

Il peggioramento più significativo è previsto da giovedì 12 novembre, con l'arrivo di una seconda perturbazione, più intensa della precedente. Le precipitazioni potrebbero interessare soprattutto il Centro-Nord, con accumuli superiori agli 80-100 millimetri in 24 ore nelle zone più esposte. Particolare attenzione sarà necessaria in Liguria, sulle aree alpine e prealpine e lungo il versante tirrenico.

A complicare ulteriormente il quadro contribuiranno i venti meridionali, con raffiche di Scirocco e Libeccio che potrebbero raggiungere localmente i 70-90 chilometri orari, rendendo i mari progressivamente più agitati.

Secondo Giuliacci, le regioni tirreniche e quelle del Nord-Est saranno tra le più esposte al rischio di fenomeni intensi. La fase perturbata potrebbe proseguire almeno fino al 18 novembre, con precipitazioni abbondanti e possibili criticità locali. Sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per conoscere l'evoluzione del maltempo e le aree maggiormente a rischio.