Antagonisti a Botteghe Oscure: occupato il palazzo degli Angelucci dove c'è un hotel di lusso

Un gruppo di attivisti dei movimenti per il diritto all’abitare e della sinistra radicale ha occupato simbolicamente per circa 15 minuti il nuovo hotel a cinque stelle sorto nell’ex sede del PCI, in via delle Botteghe Oscure, a Roma. La protesta è stata organizzata per denunciare la crescente emergenza abitativa, l’aumento degli affitti e il costo della vita, sempre più difficile da sostenere per numerose famiglie.

Terminata l’occupazione, i manifestanti si sono radunati all’esterno della struttura, sostenuti anche dalla CGIL, rappresentata dal segretario di Roma e Lazio, Natale Di Cola. Presenti inoltre esponenti dell’Unione Giovani di Sinistra e di Sinistra Civica Ecologista.

Al centro della contestazione, la trasformazione di un luogo simbolo della storia politica italiana in un albergo di lusso. Secondo gli attivisti, Roma avrebbe bisogno di abitazioni accessibili e servizi, non di nuove strutture destinate al turismo di fascia alta.

La vicenda riaccende anche il dibattito sulla proprietà dell’immobile. L’edificio, oggi appartenente alla famiglia Angelucci, è stato infatti venduto circa vent’anni fa dagli eredi politici del PCI, entrando legittimamente nel mercato immobiliare privato. Insomma, l'ultima sceneggiata degli antagonisti rossi...