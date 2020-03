Coronavirus: Regione Veneto acquista oltre 3,4 mln di materiali sanitari

03 marzo 2020 a

Venezia, 3 mar. (Adnkronos) - L'Azienda Zero del Veneto, la struttura sanitaria che coordina le Usl della Regione Veneto, ha acquistato sino a oggi 3.401.545 pezzi di materiali sanitari di vario tipo - tra i quali mascherine, kit diagnostici, gel e camici - per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo rende noto da Regione Veneto, che precisa che l'elenco degli ordinativi effettuati comprende, tra l'altro, 108.225 kit per riscontrare il virus, 108.500 tamponi, più di 2 milioni di mascherine, 7.000 tute e 2.625 visiere di protezione.