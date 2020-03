Coronavirus: Bussolati (Pd), 'sindaco Codogno parla da leghista, da governo misure importanti'

03 marzo 2020 a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - “Ai cittadini dei dieci Comuni lombardi della zona rossa va tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza, perché sappiamo che stanno facendo sacrifici enormi e che vivono da giorni in grande apprensione. Proprio per questo credo che sia sbagliata la polemica politica del sindaco di Codogno". Lo afferma il consigliere in Regione Lombardia del Pd e componente della segreteria nazionale, Pietro Bussolati, risponde al sindaco di Codogno che ha lamentato la lontananza del governo.

"Non ho la contabilità delle telefonate che può aver ricevuto dal Governo ma ho quella delle misure economiche varate dall'esecutivo per la zona rossa, e sono oggettivamente importanti. Passerini, esponente della Lega, dice di aver sentito la presenza della Regione, ma non mi risulta che Palazzo Lombardia abbia ancora adottato misure comparabili. Il sindaco di Codogno faccia bene i conti, tolga i panni dell'esponente di partito e rimetta quelli di primo rappresentante dei suoi concittadini, che hanno bisogno di istituzioni solide e non litigiose".