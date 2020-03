Coronavirus: assessore Sicilia, 'Ipotesi riapertura ospedali dismessi'

05 marzo 2020 a

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - Per affrontare una eventuale emergenza Coronavirus in Sicilia la Regione siciliana sta passando al vaglio anche l'ipotesi della riapertura di ospedali dismessi. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a Palazzo d'Orleans. "E' una delle opzioni sulla quale stiamo lavorando - ha spiegato ai cronisti - Ieri c'è stata un riunione con tutti i direttori sanitari della Sicilia. Ci stiamo ponendo come nelle altre regioni il tema di una attivazione urgente di nuovi posti letto di terapia intensiva e di nuovi posti letti a pressione negativa per le malattie infettive. Contiamo di realizzare entro breve un piano articolato. Ma al momento la nostra struttura, tanto come posti letto di malattia infettiva, quanto come quelli di terapia intensiva è assolutamente soddisfacente".