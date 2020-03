Coronavirus: Sicilia, individuati altri sette lavoratori per analisi campioni tamponi

05 marzo 2020 a

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - "Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo", l'assessorato alla Salute della Sicilia "ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l'analisi dei campioni". "Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all'Istituto superiore di Sanità per la validazione finale". E' quanto fanno sapere dalla Regione siciliana.