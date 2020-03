Coronavirus: in Lombardia danni per 7 mln al giorno per imprese cooperative

05 marzo 2020 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Accordo tra Cgil, Cisl, Uil, Confcooperative e Legacoop Lombardia per tutelare imprese e lavoratori colpiti dal fermo per il coronavirus. Le associazioni cooperative che rappresentano due terzi delle cooperative in Lombardia hanno stretto un patto con i sindacati confederali per garantire a tutti i settori la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali. Al momento le stime calcolano una perdita per le imprese cooperative finora di oltre 7 milioni di euro al giorno, mettendo a rischio almeno 25mila lavoratori. E i danni, stimano, aumenteranno in maniera più che proporzionale nelle prossime settimane.

L'accordo prevede ulteriori intese a livello regionale e territoriale per ogni settore e categoria, come già avvenuto due giorni fa nel comparto delle cooperative sociali che potranno procedere alla richiesta del Fis, il Fondo d'integrazione salariale.

Tra i settori inclusi, servizi educativi e sociali, attività turistiche, culturali e sportive colpiti dalle ordinanze in maniera diretta e i settori che in maniera indiretta stanno risentendo della crisi: servizi commerciali, del commercio no food, del terziario, taxi, ristorazione collettiva, logistica e trasporto merci, cooperazione agroalimentare, di consumo, facility, vigilanza privata, cooperazione industriale e costruzioni.