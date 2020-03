05 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Mettendo tutti gli operatori attorno al tavolo, dai più piccoli a quelli più strutturati, possiamo individuare le migliori soluzioni per mettere il sistema del commercio padovano a servizio degli anziani, eventualmente anche creando sinergie con le molte associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio." L'appuntamento è previsto per lunedì alle 16 in Comune a Padova.