Coronavirus: all'Università Bergamo al via lezioni con e-learning (2)

05 marzo 2020

(Adnkronos) - Inoltre sono state valutate forme alternative per la discussione di laurea, almeno per quanto riguarda la prossima sessione straordinaria, che è confermata e che riguarderà i 1.354 attuali laureandi, di cui 573 iscritti a sessioni di laurea in programma fino al 20 marzo. Le lauree si terranno per via telematica alla presenza del rettore, che ha deciso di presiedere tutte le prossime commissioni del dipartimento di Giurisprudenza.

"Abbiamo il dovere, come ateneo, di garantire sia le lezioni, sia le scadenze delle lauree, anche se in forme alternative rispetto a quelle tradizionali", spiega Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università degli Studi di Bergamo. "Siamo consapevoli che i problemi sono molti e che l'e-learning non è una soluzione a tutto. Tuttavia il coronavirus ha dato il via al più grande esperimento di online education mai visto: docenti e studenti collaborano in modo compatto e in sintonia assoluta, permettendoci di pensare a una ripartenza che nasca proprio da questo rinnovato senso di comunità".