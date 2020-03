Cultura: da Fondazione Cariplo nuovi contributi per oltre 3 mln (4)

05 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - La Residenza Campsirago, rappresentata da Associazione ScarlattineProgetti, propone Campsirago 3.0, intervento volto ad immaginare un nuovo modo di produrre e fruire delle performance artistiche nel paesaggio, mediante l'utilizzo della realtà aumentata. Si intende creare alcuni percorsi performativi permanenti nel territorio di Monte di Brianza, consentendo un allargamento del pubblico fruitore di esperienze di teatro nel paesaggio ed anche una possibile riproduzione del format in altri contesti.

Il Teatro Fraschini di Pavia, grazie all'iniziativa Open Fraschini, intende porsi come una reale opportunità culturale per i giovani e gli studenti universitari che vivono il territorio, sviluppando un innovativo modello gestionale che prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi internamente al teatro e l'incremento di iniziative partecipative. Sistema Mic punta ad accorciare le distanze tra i due archivi della Fondazione Cineteca Italiana accolti presso il Museo Interattivo del Cinema e la Biblioteca di Morando, creando una Videoteca consultabile anche online ed offrendo all'utenza un nuovo modo di fruire del suo patrimonio sia filmico che documentale.

In parallelo attraverso il bando 'Sottocasa' del programma Lacittaintorno, sono stati approvati contributi per sostenere altri cinque progetti che si svolgeranno a Milano. Con questo strumento si intende favorire l'emersione di micro-progettualità promosse da soggetti e reti locali, per dare maggiore enfasi alle realtà e alle produzioni dei singoli quartieri in cui Lacittàintorno è attiva, alimentandone il tessuto socio-culturale e contrastando la rarefazione dei servizi e delle attività che talvolta caratterizza questi territori.