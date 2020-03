Cultura: da Fondazione Cariplo nuovi contributi per oltre 3 mln (2)

05 marzo 2020 a

(Adnkronos) - A Brescia il Teatro Grande realizzerà il progetto Teatro Grande Think Big per diventare un teatro plastic free, aumentare l'offerta culturale grazie alle nuove tecnologie e a una produzione artistica digitale e interattiva che attirerà un pubblico giovane, in particolare bambini e adolescenti.

Dissemina, invece, è un'iniziativa, presentata dall'Associazione Le Belle Arti, che si riappropria di spazi commerciali e degradati nelle sette stazioni del Passante Ferroviario milanese trasformandoli in luoghi di cultura e comunità, una rete di hub culturali, ognuno ospitante un diverso progetto pilota.

La Cooperativa Muse Solidali ha promosso, con il progetto Ecoinnovazione Teatrale, il primo EcoTeatro italiano nel Municipio 6 di Milano: una sala totalmente a impatto zero, che promuove stili di vita responsabili e prevede l'adozione di tecnologie digitali in grado di contribuire a una nuova esperienza nella produzione e nella fruizione della cultura teatrale, raggiungendo nuovi pubblici. Oppure 'Farti da te' a Domodossola che vuole introdurre tecnologia e digitalizzazione nella bella villa ottocentesca del Buon Pastore per attirare un pubblico nuovo, più giovane e sensibile alle nuove tecnologie.