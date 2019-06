MOTORI: CONSEGNATI AI CARABINIERI DUE QOODER PER STRADE DEL NORD OVEST

MILANO (ITALPRESS) - In occasione dei 205 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, Qooder ha voluto donare due veicoli speciali e personalizzati al Comando Generale "Pastrengo" di Milano. I due veicoli a quattro ruote che uniscono il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette, verranno utilizzati per pattugliare le strade di Milano, provincia e di tutto il Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Val d'Aosta). All'evento hanno preso parte il Generale di Corpo d'Armata Gaetano Maruccia,Comandante del Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo", che ha potuto toccare con mano la versatilita' e la sicurezza dei mezzi, e Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles, il quale ha sottolineato che "Qooder e l'Arma dei Carabinieri hanno soprattutto una cosa in comune: la fedelta'". "E' un onore rinnovare la partnership con l'Arma dei Carabinieri in occasione dei 205 anni dalla fondazione - ha detto Gagliardo ricordando che altri due scooter a quattro ruote sono gia' stati donati al Comando di Roma dei Carabinieri -. Qooder rappresenta un nuovo concetto di mobilita', diretto a migliorare la sicurezza e la stabilita' su strada, una 'mission' che ben si sposa con il servizio svolto quotidianamente dagli uomini e le donne in divisa per la tutela e la sicurezza del nostro Paese". Contrassegnato dalla classica livrea dei Carabinieri, il mezzo e' dotato del sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System™ che gli consente di inclinarsi come una moto ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. Grazie a tali caratteristiche Qooder e' in grado di affrontare in sicurezza anche le strade piu' dissestate. Tra le dotazioni specifiche, si segnalano i dispositivi di emergenza luminosi a LED e sonori, in linea con i motocicli gia' operativi, parabrezza regolabile, bauletto posteriore, paramani e bull bar. Questo ulteriore equipaggiamento garantira' una assoluta tempestivita' e precisione negli interventi, sia diurni che notturni. (ITALPRESS). trl/tvi/red 04-Giu-19 20:26