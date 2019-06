'NDRANGHETA. TRAFFICO DI DROGA DAL SUD AMERICA, OPERAZIONE DEI ROS

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS)- I carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un'organizzazione impegnata nel narcotraffico e legata alle cosche reggine della 'Ndrangheta. L'operazione e' stata condotta con la collaborazione della polizia colombiana, olandese e della gendarmeria francese, ed ha permesso il sequestro di centinaia di chili di stupefacenti e l'arresto di due latitanti italiani che avevano trovato rifugio in Colombia. La droga veniva importata dalla Colombia e dall'Ecuador attraverso gli scali portuali di Anversa (Belgio), Rotterdam (Olanda) e Gioia Tauro (Reggio Calabria) nonche' tramite trasporti su gomma, per poi essere destinata alla vendita nel nord Europa, in Canada e in Italia (Lombardia e Veneto). (ITALPRESS). tai/abr/com 13-Giu-19 12:01