FACEBOOK LANCIA LA SUA CRIPTOVALUTA

ROMA (ITALPRESS) - Facebook lancia Libra, la sua criptovaluta. Lo annuncia il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, spiegando che nell'associazione senza scopo di lucro saranno coinvolte 27 organizzazioni in tutto il mondo. "La missione di Libra e' creare una infrastruttura finanziaria globale per miliardi di persone in tutto il mondo - spiega Zuckerberg in un post su Facebook -, alimentata dalla tecnologia blockchain". L'avvio e' previsto nel 2020. "Aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere denaro proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto", sottolinea Zuckerberg, spiegando che la tecnologia mettera' a punto un portafoglio digitale che sara' disponibile in WhatsApp e Messenger e come app indipendente il prossimo anno. Nel post Zuckerberg cita anche una serie di aziende che useranno Libra, come Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, oltre a servizi come Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Spotify e Uber. (ITALPRESS). sat/red 18-Giu-19 18:59