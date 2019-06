UE, CONTE "NO A DECISIONI DIVISIVE SUI CONTI PUBBLICI"

ROMA (ITALPRESS) - Sulla possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e il completamento dell'Unione economica e monetaria "riteniamo che l'Eurosummit del 21 giugno debba assumere decisioni non divisive e con un'adeguata base politica e tecnica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Per Conte "e' di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale per i cittadini circa la capacita' di tenere conto della domanda di cambiamento emersa il 26 maggio". "La crescita non sia piu' considerata come antitetica alla stabilita' e la solidarieta' venga tutelata quanto la responsabilita'", ha spiegato il presidente del Consiglio, che ha ribadito: "L'Italia intende rispettare le regole europee, senza che cio' impedisca che come paese fondatore ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole stesse affinche' l'Unione sia attrezzata ad affrontare crisi finanziarie e sistemiche e globali, e assicuri un effettivo equilibrio tra stabilita' e crescita". (ITALPRESS). tan/sat/red 19-Giu-19 11:17