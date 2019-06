MILANO-CORTINA SFIDA FINALE A STOCCOLMA, MALAGO' "OTTIMISTI"

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - E' arrivato il grande giorno per la scelta della sede per le Olimpiadi invernali 2026: il Cio a Losanna decidera' chi scegliere tra le due candidate Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Alla vigilia del voto da parte del Cio, la delegazione italiana e' al completo, con il testa il presidente del Coni Giovanni Malago'. "Il piu' grave errore ora e' alzare la testa, siamo veramente pancia a terra e in questi ultimi giorni si dorme poco e si lavora h24. La squadra e' compattissima e ognuno sa qual e' il proprio obiettivo. E' dura, ma sono ottimista". "C'e' un'impressione generale di rispetto e ammirazione per la nostra candidatura che ci lascia ben sperare" ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. "La sensazione e' che, se non sbagliamo, vinciamo noi. Noi dobbiamo fare il nostro compito, poi si vedra'" ha aggiunto. "Abbiamo lavorato bene, in modo coeso, il dossier anche a detta della commissione e' molto bello, i posti sono fantastici. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nel modo migliore. Tutto il Paese e' con noi e i sondaggi lo confermano" le parole del Governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Vedo che stiamo facendo tutto il possibile e anche oggi abbiamo fatto un bel pressing alla presentazione del nuovo building del Cio" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. (ITALPRESS). gm/red 23-Giu-19 21:57