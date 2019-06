MACROREGIONE ALPINA, A MILANO SI PARLA DI CRESCITA SOSTENIBILE

MILANO (ITALPRESS) - Crescita sostenibile ed economia circolare nell'area alpina: questi i temi della due giorni 'Boostalp 2.0' in programma il 3-4 luglio a Milano, organizzata dalla Regione Lombardia, nell'ambito della Presidenza italiana di Eusalp 2019, e da Confindustria Lombardia. La conferenza ha lo scopo di offrire a istituzioni, aziende, universita', centri di ricerca, enti e parti interessate provenienti dalle regioni europee piu' competitive l'opportunita' di incontrarsi, scambiarsi opinioni ed esplorare nuove soluzioni, modelli di business, tecnologie legate all'economia circolare, con un approfondimento specifico sul settore tessile. Il 3 luglio, alle 14.30, ad aprire i lavori sara' il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. A seguire, dopo il Keynote speech del giornalista del Sole 24 Ore Jacopo Gilberto sono in programma due tavole rotonde: la prima dedicata all'incremento dell'innovazione nell'ambito dell'Ecosistema nell'area Eusalp, la seconda dedicata alle politiche per l'Economia circolare come fattore chiave per la sostenibilita' e lo sviluppo. Nelle due sessioni sono previsti gli interventi degli assessori regionali Alessandro Mattinzoli allo Sviluppo Economico e Raffaele Cattaneo all'Ambiente e Clima; di Marino Vago, presidente del Sistema Moda Italia; di Nicola Semeraro del consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo; Franco Iacop presidente del Gruppo Interregionale della macroregione Alpina al comitato europeo delle Regioni; Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia, Ingrid Felipe-Saint Hilaire vice presidente e responsabile delle infrastrutture del Tirolo; Giacomo Raul Giampedrone assessore alle infrastrutture di Regione Liguria e Mercedes Bresso, relatore per per la Strategia Europea della Regione Alpina al Parlamento Europeo. La seconda giornata, aperta alle ore 10 dal saluto di Lara Magoni, assessore regionale al Marketing territoriale, Turismo e Moda, sara' dedicata all'economia circolare nel tessile e si chiudera' con un intervento di Aldo Tempesti, Cluster Manager Cluster Made in Italy. La giornata si concludera' con incontri B2B tra le aziende. (ITALPRESS). abr/com 26-Giu-19 11:08