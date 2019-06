GRAVINA E PANCALLI "VOGLIAMO PORTARE CALCIO DISABILI DENTRO FIGC"

ROMA (ITALPRESS) - Il calcio per disabili all'interno della Federcalcio. Questo il progetto comune annunciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal numero uno del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. "Sono particolarmente felice di questa idea condivisa col presidente Pancalli - ha spiegato Gravina durante la cerimonia di premiazione di Quarta Categoria, iniziativa promossa da Figc e Lega Serie A - Il calcio ha una capacita' di saper coniugare perfettamente la dimensione economica e quella sociale, ma soprattutto ha un grande cuore". "L'inserimento del calcio praticato da persone con disabilita' all'interno della Figc rappresenterebbe per il nostro movimento una novita' positiva ed entusiasmante - ha spiegato Pancalli in una nota - Da tempo col presidente Gravina, che ha sempre mostrato disponibilita', sensibilita' e attenzione al mondo paralimpico, stiamo lavorando a questo progetto: e' nostra intenzione mettere in moto un processo condiviso per far si' che la dimensione sportiva del calcio praticato da persone disabili e quella valoriale possano trovare il giusto spazio all'interno della Figc. Stiamo lavorando a un accordo che possa portare al riconoscimento della Federcalcio come ulteriore anello della politica sportiva del Cip". (ITALPRESS). pal/red 26-Giu-19 18:28