UFFICIALE IL RITORNO DI BUFFON ALLA JUVE "SONO FELICISSIMO"

TORINO (ITALPRESS) - E' ricominciata oggi la lunga avventura di Gigi Buffon alla Juventus. Dopo un anno di pausa con l'esperienza vissuta a Parigi con la maglia del Psg, il campione del mondo torna in bianconero. Questa mattina il portiere si e' recato al J|Medical per sostenere le visite mediche. Ad accoglierlo tanti tifosi tra cori, selfie e strette di mano a testimonianza di un amore mai finito. Successivamente, intorno alle 16, il club ha ufficializzato il ritorno di Buffon che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. La societa' nel comunicato ricorda il giorno dell'addio (19 maggio 2018) di un giocatore che "e' stato piu' di un Capitano: e' stato una leggenda, un simbolo". In un messaggio sui social della Juventus, Buffon ha salutato i suoi tifosi con le prime dichiarazioni da giocatore bianconero. "Sono felicissimo di essere tornato a casa e di avere ancora l'opportunita' di abbracciarvi e di essere abbracciato da voi - dice Buffon rivolgendosi ai tifosi -, questa e' una delle giornate piu' belle e felici della mia vita, ho avuto la conferma che la vita e' incredibile e che vale la pena sognare". (ITALPRESS). ari/gm/red 04-Lug-19 16:41