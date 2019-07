JOVA BEACH PARTY DEBUTTA CON UN SOLD OUT A LIGNANO SABBIADORO

ROMA (ITALPRESS) - Debutta domani da Lignano Sabbiadoro, con un sold out, il Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti. Spiaggia, mare, un happening con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per una nuova pagina nella storia degli show musicali. Oggi esce dappertutto Jova Beach (After) Party - Volume 1, la raccolta con i 18 brani degli ospiti delle varie tappe, provenienti da tutto il mondo. (ITALPRESS). mgg/com 05-Lug-19 18:54