RAMSEY SI PRESENTA "LA JUVE UN TOP CLUB, QUI PER UNA NUOVA SFIDA"

TORINO (ITALPRESS) - "Sono molto felice di essere arrivato alla Juve, che e' una delle squadre piu' grandi al mondo. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova sfida". Si e' presentato cosi', nella prima conferenza stampa da bianconero, il nuovo centrocampista della Juventus Aaron Ramsey. Il gallese, svincolato, proveniente dall'Arsenal, ha parlato a lungo delle sue "discusse" condizioni fisiche. "Ho avuto un infortunio, e' vero, ma sto lavorando tanto per rientrare al piu' presto in squadra e per allenarmi costantemente con i miei nuovi compagni. Faccio ogni giorno progressi. Ancora non abbiamo deciso se dovro' andare in tournee col resto del team o se restero' qui ad allenarmi. Fra un paio di giorni prenderemo tutti insieme la decisione migliore per me e per la squadra", ha chiarito il neo juventino. "La squadra, i dirigenti e l'allenatore mi hanno accolto alla grande. Amo giocare vicino all'area avversaria, mi piace spingermi in avanti. Quando saro' inserito negli schemi del team capiro' meglio quale sara' il mio ruolo e cosa vuole Sarri da me. Giochero' con la maglia numero 8. So che Marchisio ha dato tanto qui, se riusciro' a emulare quanto ha fatto lui saro' di certo orgoglioso", ha aggiunto il gallese, che si augura di ripercorrere le orme di John Charles (icona del calcio del suo Paese) nel club bianconero. (ITALPRESS). pdm/gm/red 15-Lug-19 15:30