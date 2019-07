FEDERALBERGHI, AD AGOSTO OLTRE 18 MILIONI DI TURISTI IN ITALIA

ROMA (ITALPRESS) - Ad agosto saranno piu' di 18 milioni le persone che soggiorneranno presso gli alberghi e le altre strutture ricettive italiane, per un totale di circa 79 milioni di pernottamenti (41% riferite ai turisti stranieri e 59% agli italiani). In particolare, 44,6 milioni di pernottamenti si svolgeranno presso gli alberghi, 34,4 milioni presso i campeggi e le altre strutture extralberghiere. E' quanto emerge da una dettagliata analisi del Centro studi di Federalberghi sulle vacanze nelle strutture ricettive italiane. Il Veneto guida la classifica delle regioni italiane, con oltre 13 milioni di presenze totali nel mese di agosto, seguita da Emilia-Romagna (9 milioni) e Toscana (8,8 milioni). Il Veneto e' in pole position anche per quanto riguarda la clientela straniera (8,8 milioni di presenze ad agosto). In cima alle preferenze degli italiani e' la regione Emilia-Romagna (7,1 milioni di presenze ad agosto). A seguire, la Toscana (4,8 milioni di presenze italiane) e il Veneto (4,5 milioni). Il mare si conferma anche quest'anno la destinazione preferita: ad agosto le localita' balneari ospiteranno il 44,7% dei pernottamenti dei vacanzieri, seguite dalle citta' d'arte (14,2%), dalla montagna (12,0%) e dai laghi (8,9%). Gli italiani preferiscono il mare (50,4%), la montagna (15,6%) e le citta' d'arte (8,8%). Il mare e' sul gradino piu' alto anche per gli stranieri, sia pur con un peso diverso (36,7%), seguito dalle citta' d'arte (21,9%) e dai laghi (17,5%). (ITALPRESS). ads/com 25-Lug-19 11:01