OPEN ARMS, SALVINI AUTORIZZA LO SBARCO DEI MINORI

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha autorizzato lo sbarco dei minori a bordo della Open Arms. Si tratta, ha comunicato l'ong spagnola, di 27 minori non accompagnati. A sbloccare la situazione una nuova lettera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, indirizzata al suo vice: nella missiva, il premier ha ribadito la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave ancorata al largo di Lampedusa con 134 migranti a bordo. Salvini ha risposto alla lettera di Conte precisando che "la linea del Viminale non cambia". Al contempo, pero', il ministro dell'Interno ha sottolineato che "daro', mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinche' non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale tua esclusiva determinazione, non senza ribadirti che continuero' a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti". "Lo faro' - ha aggiunto nella lettera Salvini - perche' coerentemente e profondamente convinto delle mie ragioni e per evitare che la tua decisione per il caso open Arms costituisca un pericoloso precedente per tutti coloro che potranno ritenere normale individuare il nostro Paese come unico responsabile dell'accoglienza e assistenza di tutti i minori non accompagnati (o presunti tali) presi a bordo in qualsiasi angolo del mediterraneo o nel mondo". (ITALPRESS). fsc/gm/red 17-Ago-19 15:55