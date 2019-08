FONTANA "GOVERNO PD-M5S? SAREBBE TERRORIZZANTE"

RIMINI (ITALPRESS) - "Un errore un Governo Pd-M5s? Un terrore piu' che un errore. Se dovesse passare un esecutivo di questo genere sarebbe terrorizzante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal Meeting di Rimini dove ha partecipato a un convegno sull'autonomia. A proposito dell'autonomia ha detto:"Vediamo che governo uscira' da questa consultazione, poi riprenderemo la nostra battaglia. Qualunque sia l'esecutivo, cercheremo di portare avanti questa riforma che ritengo importante sia per le regioni che la chiedono che per tutto il territorio nazionale". "Noi continueremo la nostra battaglia - riprende Fontana - anche prima avevamo delle difficolta' con il M5S sull'autonomia, ma ho letto con piacere che e' stato uno dei punti messi sul tavolo da Di Maio. Il problema e' vedere come si vuole realizzare, perche' se si vuole fare una riforma finta non ci stiamo". (ITALPRESS). mgg/gm/red 23-Ago-19 13:43