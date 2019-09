A SETTEMBRE IN ITALIA DIECI TEMPORALI AL GIORNO

ROMA (ITALPRESS) - Il mese di settembre in Italia e' stato segnato da un deciso peggioramento del clima, con dieci eventi climatici estremi al giorno, tra trombe d'aria, bombe d'acqua, grandinate e nubifragi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti. "Il maltempo non solo ha frenato il turismo ma ha colpito a macchia di leopardo le campagne dove - sottolinea la Coldiretti - si raccoglie frutta e verdura ed e' in pieno svolgimento la vendemmia". A beneficiare del maltempo e' stata solo la raccolta dei funghi soprattutto al nord, dove sta facendo segnare in media un +50% rispetto allo scorso anno. "Si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che - dice la Coldiretti - si evidenzia con una piu' elevata frequenza di manifestazioni violente", "il risultato e' che sono saliti a 7275 i comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana, mentre e' al 90% per il Piemonte". (ITALPRESS). abr/com 08-Set-19 10:53